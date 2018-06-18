На месте крушения поезда продолжаются восстановительные работы

Проводятся следственные мероприятия.

На месте крушения пассажирского поезда в Жамбылской области продолжаются восстановительные работы, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "24.kz".

В регион прибыла спецкомиссия, в которую вошли представители различных ведомств. Как отмечают корреспонденты, которые находятся на месте ЧП, территория, где произошло крушение, всё еще оцеплена. Проводятся следственные мероприятия.

Специалистам предстоит выяснить причины аварии на этом участке железной дороги. Официальные комментарии будут позже. Искорёженное полотно восстанавливают несколько ремонтных бригад, в их распоряжении спецтехника. Всего задействовано около 300 человек.

Данияр Нурмаганбетов, вице-президент по развитию АО «Пассажирские перевозки»: - Из пассажиров были все доставлены на станцию Чу, из них 200 человек остались на станции Чу. Остальные 480 человек у нас проследовали до станции Алматы-1. Второй поезд у нас активный. Сейчас мы видели, как прошел пассажирский поезд, грузовой поезд. Движение идет нормальным путем. В ближайшее время последствия схода будут устранены.

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