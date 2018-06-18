Государство гарантирует места в общежитиях всем студентам без исключения

До сих пор общежития гарантировались только студентам с госгрантами.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на площадке пресс-центра Правительства РК сообщила о сроках начала реализации проекта строительства новых студенческих общежитиях в РК в рамках реализации «Пяти социальных инициатив Президента РК», передает корреспондент Zakon.kz.

«Для реализации этого механизма (строительства общежитий) нам нужны были законодательные поправки. Эти поправки были инициированы депутатами Мажилиса Парламента. Наш законопроект, который находился на согласовании в Парламенте, по академической и финансовой самостоятельности вузов, мы туда вошли, потому что тематика близка - он прошел два чтения в Мажилисе и в настоящее время рассматривается в Сенате. Мы думаем, что в ближайшее время эти законодательные поправки уже выйдут и мы где-то в течение месяца, если к концу июня будут эти законодательные поправки приняты, в течение месяца у нас есть срок на разработку подзаконных нормативно-правовых актов», - сказала она.

По ее словам, это порядка 6 нормативно-правовых актов на уровне МОН РК.

«После этого мы уже начнем реализацию этого проекта. Думаю, что где-то в августе-сентябре запустим сам механизм, сначала кредитования, затем строительства и потом возмещение по данной схеме», - указала замглавы ведомства.

Как отметила Б. Асылова, «такого в казахстанском законодательстве еще не было».

«В законе «Об образовании» предоставляется гарантия на получение места в общежитие независимо от формы обучения - это платная или бесплатная форма обучения. Раньше до сегодняшнего дня эта норма касалась только тех детей, которые обучались по гособразовательному заказу. То есть независимо от того платно или нет, государство гарантирует предоставление мест в общежитии. Это одна из основных норм - я считаю. Она вошла в этот проект закона. А дальше уже в реализацию этой нормы предусмотрены все механизмы. Это Бюджетный кодекс - это те компенсации, которыми государство гарантирует выплату на строительство общежитий. Это прямые затраты бюджета и не подлежат секвестрованию в случае каких-то финансовых ситуаций, то есть это гарантированные государством выплаты», - пояснила она.

В заключение вице-министр отметила, что МОН наделено компетенцией по оплате этих компенсационных выплат, а также определен оператор на уровне закона в лице финцентра МОН РК.

«А также предусмотрен ряд законодательных поправок - это методика, структура, то что мы должны в ближайшее время внедрить. В принципе эти нормативно-правовые акты уже разработаны. Как только примут закон мы согласуем с заинтересованными госорганами и начнем реализацию этого проекта», - заключила Б. Асылова.

Ксения Давыдова, Астана.

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