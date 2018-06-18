В Атырауской области назначили новых руководителей управлений

Произошла реорганизация внутренних структур.

Управление сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области было реорганизовано в три отдельных государственных органа – управление сельского хозяйства, управление ветеринарии и управление рыбного хозяйства, передает Zakon.kz со ссылкой на РСК области.

В ходе собрания актива Атырауской области глава региона представил нового руководителя управления ветеринарии Атырауской области.

Им стал Азамат Айткалиев, ранее занимавший должность главного специалиста в управлении сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области.

Азамат Айткалиев имеет два высших образования по специальностям «Ветеринарно-санитарный врач» и «Государственное и местное самоуправление». Имеет большой опыт работы в сфере сельского хозяйства.

Трудовой путь начал в 2006 году ветеринарным врачом в крестьянском хозяйстве, до 2010 года работал в частном секторе. В апреле 2010 года пришел работать на государственную службу в Курмангазинский районный отдел ветеринарии, где работал до 2015 года.

В 2015-2017 годах работал на должности заместителя руководителя управления ветеринарии Атырауской области. Позже, после реорганизации управления ветеринарии был назначен на должность главного специалиста управления сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области.

Руководителем управления сельского хозяйства был назначен Максот Муканов, ранее занимавший должность руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области.

Максот Муканов имеет диплом экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим экономистом совхоза имени Абая Кызылкогинского района. Затем работал главным экономистом совхоза имени «Комсомол», заместителем председателя районного сельскохозяйственного объединения, председателем районной комиссии планирования, председателем комитета экономики районной администрации, заведующим районным отделом финансов, начальником районного отдела контроля финансов, заместителем акима Кызылкогинского района, заведующим отделом сельского хозяйства.

С октября 2012 года работал заместителем акима Кызылкогинского района, в июле 2013 года был назначен акимом Кызылкогинскного района. В октябре 2017 года был назначен на должность руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Атырауской области.

Глава региона Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений новым руководителям, отметив важность реорганизации двух управлений, подчеркнув при этом что у каждого из данных государственных органов имеется большой фронт работы в своих сферах.

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