Сагинтаев выразил соболезнование родным подростка, погибшего в ЧП с поездом

Создана специальная комиссия для расследования происшествия.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства выразил соболезнование родным и близким подростка, погибшего во время ЧП с поездом в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу начать заседание правительства с ЧП в Жамбылской области, где вагоны поезда Астана-Алматы вышли из рельсов. К сожалению, один ребенок погиб, есть пострадавшие. Выражаю соболезнование родным и близким погибшего подростка. В тот же день в оперативном порядке АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с Министерством по инвестициям и развитию была создана комиссия», - сказал премьер-министр.

Напомним, сошедший с рельсов поезд №10 следовал из Астаны в Алматы. В результате пострадали 14 человек, погиб подросток. В районной больнице продолжает оставаться 48-летний житель Астаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле у Главной транспортной прокуратуры.

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