Тюркская академия в Астане наградила российских ученых

В мероприятии приняли участие ведущие ученые, политики, деятели культуры из ближнего и дальнего зарубежья.

Международная Тюркская академия при поддержке Администрации Президента Республики Казахстан провела в Астане III Форум гуманитарных наук «Великая степь», сообщает Zakon.kz.

На форуме рассматривались такие актуальные вопросы как изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Евразии; возможности и перспективы развития тюркологической науки в новых условиях; текущее состояние и актуальные проблемы национальных литератур и литературоведческой науки в тюркоязычных странах, республиках, и регионах; научные аспекты интеграционных процессов на евразийском пространстве, их направления и перспективы; особенности тюркской традиции государственности с древних времен до наших дней.

В мероприятии приняли участие ведущие ученые, политики, деятели культуры из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Монголии, России, Китая, США, Германии, Польши, Молдовы, а также представители ряда авторитетных международных организаций.

В рамках форума за весомый вклад в развитие тюркологической науки были награждены известные российские ученые тюркологи: Николай Егоров (Чувашия) и Фирдаус Хисамитдинова (Башкортостан) – золотой медалью Тюркской академии, а Олег Мудрак (заместитель председателя Комитета тюркологов при Отделе истории и филологии РАН) – медалью имени Вильгельма Томсена.

Представительная делегация из России включала ведущих специалистов тюркологических школ Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, а также ряда субъектов Российской Федерации.

Следует отдельно подчеркнуть, что одна из секций Форума была официально посвящена 100-летию со дня смерти В.В. Радлова, а также 125-летию расшифровки древнетюркской письменности В. Томсеном.

Этим же памятным датам был посвящен международный форум «Духовное возрождение и культурное наследие: тюркский язык из прошлого в будущее», проведенный Тюркской академией в ЮНЕСКО в апреле этого года.

В рамках форума были награждены известные российские ученые-тюркологи Н. Егоров и Ф. Хисамитдинова – золотой медалью Тюркской академии, О. Мудрак – медалью имени В. Томсена.

На полях форумах состоялись официальные встречи Государственного секретаря Республики Казахстан Г. Абдыкаликовой с рядом известных политиков стран Евразии.

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