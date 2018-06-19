Поправки в Налоговый Кодекс РК будут презентованы в Астане

С 2019 года в стране будет отменен бонус коммерческого обнаружения. Также будет прописан переход на арендные платежи - Радостовец.

На Всемирном горном конгрессе в Астане будут презентованы поправки в Налоговый Кодекс РК, которые призваны простимулировать развитие геологоразведки в Казахстане. Об этом на открытии мероприятия рассказал исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Родостовец Николай, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2019 года в стране будет отменен бонус коммерческого обнаружения. Также будет прописан переход на арендные платежи.

«В 2018 году в Казахстане начинается разработка нового Экологического кодекса, который призван концептуально изменить подходы к данной области регулирования и приблизить страну к стандартам ОЭСР», - сказал он.

Ресурсы Казахстана представляют собой богатую минерально-сырьевую базу: 99 элементов периодической таблицы, из которых разведано 70, а более 60 уже используется в производстве. Казахстан входит в десятку основных добытчиков алюминиевых руд в мире, занимает третье место по запасам железной руды среди стран СНГ, по добыче урана уступает лишь Австралии, прочно держится в списке стран, богатых медными рудами. Ежегодно в стране добывается свыше 100 млн тонн угля.

Продукция предприятий ГМК экспортируется в Японию, Южную Корею, США, Канаду, Россию, Китай и страны ЕС.

По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбек горно-металлургический комплекс играет важную роль в развитии экономики страны и занимает второе место в структуре экономики страны после нефтегазовой промышленности.

«Казахстан занимает 6-е место в мире по запасам природных ресурсов, 10-е место по общему объему добычи минерального сырья (без нефти и газа) и 3-е место по добыче полезных ископаемых на душу населения. Отрасль представлена на мировом рынке меди, урана, титана, ферросплавов и полиметаллов и оказывает значительное влияние на региональные рынки железа, угля и алюминия. При этом, на сегодня, главной стратегической задачей является максимальная переработка сырья внутри страны, а также переход на более высокие переделы», - сказал он.

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие годы горнодобывающую промышленность Казахстана ожидает устойчивый рост, чему способствуют рост цен на базовые металлы, а также законодательные трансформации, реализованные в 2017 году.

Татьяна Ковалева, Астана

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