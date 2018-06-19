Нацфонд заработал 1,3 триллиона тенге за 5 месяцев

Это в 6 раз больше, чем годом ранее.

С начала 2018 года в Национальный фонд РК поступило 1,3 трлн тг - это в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года - 212,7 млрд тг, сообщает zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Главный источник доходов Нацфонда - прямые налоги от предприятий нефтяного сектора (1,27 трлн тг, 98,7% от всех поступлений). За год налоговые поступления от деятельности нефтяного сектора выросли на 32,1% (или на 309,4 млрд тг).

Вторая наиболее значимая статья дохода - возврат целевого трансферта из республиканского бюджета - 8,4 млрд тг (годом ранее - 9,1 млрд тг). От приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям в Нацфонд поступило 7,9 млрд тг. Инвестиционное управление НБ РК за январь-май 2018 пока не дало доходов фонду, в отличии от убытка прошлого года за тот же период в размере 784,2 млрд тг.

Отметим, что данный период в 2017 оказался самым низкодоходным для Нацфонда за последние 5 лет - всего 212,7 млрд тг (январь-май 2016 - 549,6 млрд тг).

На конец мая 2018 года средства Фонда составили 23,1 трлн тг, что на 1,1% больше, чем годом ранее - 22,9 трлн тг. За год фонд сократил использование средств на 10,1% - с 1,2 до 1,08 трлн тг.

Поступления же, как уже отмечалось, резко выросли - сразу более чем в 6 раз.

В динамике последних 5 лет по итогам прошедшего года средства Нацфонда сократились впервые - на 3,2% год-к-году, с 23,9 до 23,1 трлн тг. До 2017 года средства фонда показывали положительную динамику. В среднем активы Фонда росли в уверенном темпе - 24,9% годовых.

За 2017 год Нацфонд использовал на 758 млрд тг больше, чем в него поступило. То же самое было зафиксировано и в 2016, тогда разница между использованием и поступлением средств составила 1,9 трлн тг.

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