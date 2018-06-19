Алматинская область говорит: «Нет коррупции!»

Специальная мониторинговая группа внешнего анализа и оценки реализации «Антикоррупционной стратегии Республики Казахстана 2015-2025 годы» формируется из представителей заинтересованных государственных органов, общественных организаций и средств массовой информации.

Алматинскую область в целях мониторинга качества оказания государственных услуг, а так же профилактики коррупционных правонарушений посетили члены республиканской Специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает zakon.kz.

В составе делегации были известные общественные деятели Соловьева А.С., Байтук Г.С., Гасанов Р., Манкиев А., а так же представители Агентства Бердалин А.Т., Смагулов Д.

Рабочий визит начался с Панфиловского района.

Аким Панфиловского района Т. Бектасов вместе с областными сотрудниками СМГ, директором областного филиала АО «НК» КазАвтоЖол» Ж. Жанабаем, директором РГУ «Алматыжоллаборатория» С. Кенжекуловым с представителями делегации в рамках рабочей программы посетили специальную экономическую зону «Хоргос - Восточные ворота», железнодорожную станцию «Алтынколь» - второй железнодорожный переход на границе с Китаем. Помимо этого, проведена экскурсия по поселку Нуркент, гостям показали проект будущего города. На следующий день рабочая группа встретились в селе Айдарлы с трудовыми коллективами ТОО «Kiban Agro» и ТОО «Жаркент Фрукт».

В ходе рабочего визита на территории МЦПС «Хоргос» была проведена встреча с предпринимателями области и иностранными инвесторами с презентацией проекта «Антикоррупционное сопровождение добросовестных предпринимателей и инвесторов Алматинской области».

- Алматинская область в виду своего территориального расположения и природных особенностей, имеет высочайший потенциал для развития всех секторов экономики. Для своевременного и эффективнорго использования этого достояния в целях повышения благосостояния народа необходимы инвестиции. Имеется вся необходимая инфраструктура для формирования и развития предпринимательских инициатив создана и необходимая государственная поддержка добросовестным предпринимателям на территории области оказывается в полной мере. Наряду с этим, действующее законодательство предусматривает предоставление различных гарантий, которые позволяют минимизировать возможные риски. Сегодня предпринимательство, без сомнения, занимает центральное место в современном обществе, ведь именно предприниматель является опорой и гарантом стабильности и устойчивого развития, как государства, так и всего гражданского общества, - отметил руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области Нургисаев С.У.

Затем в Уйгурском районе члены СМГ провели встречу с медицинскими работниками, в ходе которой обсуждались вопросы развития медицины в регионах, повышения профессионализма, улучшения качества медицинского обслуживания в населенных пунктах, принимаемых мерах по профилактике и противодействию коррупции в медучреждениях.

- Общественность «сотрясают» не только коррупция, но и регулярные публикации в СМИ и в интернет ресурсах о случаях преступной халатности врачей и чиновников от здравоохранения. Совершению правонарушений способствуют имеющиеся широкие финансово-хозяйственные, контрольно-надзорные и разрешительные функции. В целях профилактики каждое выявленное коррупционное преступление и правонарушение подвергается анализу на предмет установления причин и условий, способствующих их совершению с внесением в государственные органы представлений. В текущем году в учреждения здравоохранения области внесено 2 представления по результатам расследования уголовных дел о коррупционных правонарушениях, - сказал руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области Д. Турганбаев.

По окончании совещания члены СМГ призвали участников заседания не оставаться равнодушными к полученной информации и принять активное участие в борьбе противодействию коррупции.

Отметим, специальная мониторинговая группа внешнего анализа и оценки реализации «Антикоррупционной стратегии Республики Казахстана 2015-2025 годы» является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и формируется из представителей заинтересованных государственных органов, общественных организаций и средств массовой информации.

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