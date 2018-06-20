Прямых выборов акимов в Казахстане не будет

Сенат исключил данную норму из конституционных поправок, а Мажилис с этим согласился.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты согласились с поправками Сената в проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК» и в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов», передает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснила секретарь комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова, комитет, рассмотрев изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК», отмечает следующее: «представленные Сенатом поправки направлены на сохранение действующего порядка избрания на должность акима города, районного значения, села, поселка, сельского округа».

По другому законопроекту С. Бычкова указала, что депутаты Мажилиса, рассмотрев изменения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов» отмечают следующее: «Представленные Сенатом поправки, связанные с изменениями в проекте Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК», направлены на сохранение действующего порядка избрания на должность акима города, районного значения, села, поселка, сельского округа».

«В соответствии и с п. 5 ст. 61 Конституции РК комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными Сенатом Парламента РК. Просим поддержать», - добавила парламентарий.

На заседании депутаты Мажилиса проголосовали за принятие законов с правками Сената.

Как сообщалось ранее, сенаторы вернули данные проекты законов со своими правками в Мажилис. Сенат исключил из законопроектов нормы, предусматривающие введение прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, а оставили косвенные выборы, как и было ранее. Напомним, норма о введении прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа предлагалась разработчиками этих двух документов - Министерством юстиции РК.

В целом, поправки в некоторые конституционные законы и по вопросам выборов направлены на совершенствование механизма выборов, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелом, противоречий. Целью разработки документов является дальнейшее обеспечение соблюдения основополагающих избирательных принципов.

Ксения Давыдова, Астана

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