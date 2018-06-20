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В столичной высотке произошел пожар. Спасли 6 детей

Всего из дома эвакуировали 80 человек.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК20 июня 2018, 13:34

В Астане в мкр.Алматы произошел пожар в кабельной шахте многоэтажного дома, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

По данным ведомства, 20 июня в 10.48 час. в районе Алматы загорелся электрический кабель кабельной шахте с 1 по 14 этажи доме по ул. Айнаколь 58.

Площадь пожара составила 55 кв.м.

"Пожар локализован в 11.30 и ликвидирован в 11.42 час. В ходе тушения пожара было эвакуировано 80 человек, из них 25 детей. Спасено 12 человек, из них 6 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия были задействованы 59 пожарных и 15 единиц техники столичной Службы пожаротушения"", - сообщили в КЧС МВД РК.


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