Легкой и пищевой промышленности РК не хватает кадров

А именно: технологи, биотехнологи, модельеры конструкторы, инженеры и менеджеры.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат фракции партии «Ак жол» Екатерина Никитинская обратилась к министру образования РК Ерлану Сагадиеву с просьбой решить вопрос увеличения государственного образовательного заказа по подготовке специалистов с высшим послевузовским образованием для отраслей пищевой, легкой перерабатывающей промышленности, ресторанного дела и гостиничного бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

«В Обращении Президента РК к народу «Пять социальных инициатив Президента» особое внимание уделено повышению доступа и качества высшего образования. В рамках послания в 2018-2019 годах поручено дополнительно выделить 20 тысяч грантов, 11 тысяч из которых должны быть направлены на подготовку бакалавров по техническим специальностям. Именно этот шаг позволит тысячам новых специалистов быть востребованными в условиях четвёртой промышленной революции», - напомнила Никитинская.

По ее словам, по поручению Главы государства Правительством также решается сложная задача построения диверсифицированной экономики Казахстана, где все большую роль начинают играть также несырьевые сектора, такие как пищевая, легкая, перерабатывающая промышленность, ресторанное дело и гостиничный бизнес.

«Целый ряд указанных отраслей в последние годы демонстрирует высокие темпы роста. Так, в 2016 году относительно предыдущего года индекс физического объема производства продуктов питания составил 104,2%, переработки консервированного мяса и производство мясных изделий - 108,1 %, производства молочных продуктов - 109%, производства хлебобулочных изделий - 106,2%. Индекс физического объема производства растительных и животных жиров превысил уровень 1991 года в 2,4, а напитков - в 2,1 раза», - отметила депутат.

Как добавила Никитинская, использование технологий, где большая часть создаваемой стоимости приходится на человеческий интеллект, должно сопровождаться соответствующей системой подготовки кадров высшей профессиональной квалификации.

«Для легкой, пищевой промышленности и сферы услуг - это технологи, биотехнологи, модельеры конструкторы, инженеры и менеджеры. В стране поступательно развивается сеть технологических университетов, обладающих необходимой научно-исследовательской инфраструктурой. Так, в рамках Алматинского технологического университета успешно функционируют: НИИ проблем легкой промышленности; Казахстанско-Корейский научно-образовательный центр; НИИ пищевых технологий; НИИ пищевой безопасности, работающий на базе сети аккредитованных научно-исследовательских лабораторий; учебно-научные хлебные, мясные, молочные центры», - перечислила парламентарий.

В то же время при Алматинском технологическом университете действует республиканский учебно-методический совет Министерства образования РК по специальностям легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности. Университет располагает свободным доступом к электронным и научным ресурсам профильных университетов республики и вузов зарубежных стран.

«Потенциально здесь имеются все необходимые условия для подготовки бакалавров, магистров и докторов РҺD для профильных вузов, научно-исследовательских организаций и предприятий», - подчеркнула она.

В связи с острой нехваткой высококвалифицированных специалистов в указанных отраслях Союз пищевых предприятий Казахстана, Ассоциация предприятий легкой промышленности РК, Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов направили в МОН РК письма с ходатайством об увеличении государственного образовательного заказа по их подготовке на базе Алматинского технологического университета.

«Уважаемый Ерлан Кенжегалиевич, в целях успешной реализации социальной инициативы Президента и Государственной программы индустриально-инновационного развития РК, просим вас решить вопрос увеличения государственного образовательного заказа по подготовке специалистов с высшим послевузовским образованием для отраслей пищевой, легкой перерабатывающей, промышленности, ресторанного дела и гостиничного бизнеса», - пояснила Никитинская.

Ксения Давыдова, Астана

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