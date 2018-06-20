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В озере Сайран в Алматы нашли тело мужчины

Предположительно, это 29-летний юрист, пропавший у озера два дня назад.

Фото : Today.kz20 июня 2018, 16:07

Спасатели нашли тело мужчины в озере Сайран, передает Zakon.kz.

20 июня водолазы нашли в озере Сайран тело мужчины. Информацию об этом распространяют в соцсетях. Ранее сообщалось о том, что 18 июня у озера пропал 29-летний Нурлан Турлыкожа, который в тот день встретился с друзьями возле водоема.

В полиции данную информацию подтвердили, добавив, что точную причину гибели установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.


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