В озере Сайран в Алматы нашли тело мужчины
Предположительно, это 29-летний юрист, пропавший у озера два дня назад.
Фото : Today.kz20 июня 2018, 16:07
Спасатели нашли тело мужчины в озере Сайран, передает Zakon.kz.
20 июня водолазы нашли в озере Сайран тело мужчины. Информацию об этом распространяют в соцсетях. Ранее сообщалось о том, что 18 июня у озера пропал 29-летний Нурлан Турлыкожа, который в тот день встретился с друзьями возле водоема.
В полиции данную информацию подтвердили, добавив, что точную причину гибели установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.
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