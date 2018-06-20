Головкин намерен приехать в Казахстан на этой неделе

У спортсмена появилось немного свободного времени для встречи с родными.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC Геннадий Головкин поделился своими планами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, я побываю в Казахстане. Затем, на следующей неделе, наверное, начну готовиться. Мне хочется побывать дома, повидать друзей, родственников. У меня сейчас есть свободное время. А со следующей недели я должен целиком отдаться боксу», - сказал Г. Головкин в своем интервью сайту Yahoo! Sports.

Кроме того, спортсмен высказался по поводу предстоящего боя, отметив, что против Сауля Альвареса применит другую стратегию.

«Если он будет атаковать, это очень хорошо. Болельщикам нравится такой бокс. И еще, у меня изменилось отношение к предстоящему бою. Сейчас я иначе смотрю на этот бой, у меня другие эмоции. Изменилась и моя стратегия», - сказал Головкин.

Отметим, второй поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 15 сентября в штате Лас-Вегас, в «T-Mobile Arena».

Первый их бой также прошел в этом спорткомплексе. Боксеры после некоторых споров договорились поделить гонорар в соотношении 57,5:42,5. Большую часть денег заберет «Канело». Тем не менее, эксперты говорят, что Головкин «вырвал» 45 процентов, потому что он сразу отказался от 42,5. Но в течение одного часа, после того, как поступило выгодное предложение, он согласился оформить договор. При этом стороны договорились не озвучивать оговоренные в документе проценты. Поэтому спортивные эксперты не могут узнать условия «выгодного предложения».