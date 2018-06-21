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В Алматы машину разорвало на части, погиб парень

Его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото : zakon.kz21 июня 2018, 06:31

В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Toyota Crown Majesta двигалась в южном направлении по проспекту Сейфуллина. На повороте в районе проспекта Райымбека водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в опору железнодорожного переезда.

От сильного удара машину разорвало на части.

Водитель 1991 года рождения погиб на месте. Его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во всех подробностях аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.


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