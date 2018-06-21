В Алматы машину разорвало на части, погиб парень
Его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото : zakon.kz21 июня 2018, 06:31
В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
Toyota Crown Majesta двигалась в южном направлении по проспекту Сейфуллина. На повороте в районе проспекта Райымбека водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в опору железнодорожного переезда.
От сильного удара машину разорвало на части.
Водитель 1991 года рождения погиб на месте. Его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Во всех подробностях аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924451-6acfeb1acc81cea888f68f5e45aa1e76
Сейчас читают
Читайте также