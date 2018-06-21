КНР и Казахстан построят на реке Хоргос селезадерживающую плотину

Ее строительство предусмотрено в целях безопасности жизни и имущества народов двух стран в низовьях бассейна реки Хоргос.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики в сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины «Чукурбулак» (Алмалы) на реке Хоргос», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, Соглашение подписано 8 июня 2017 года в Астане и предусматривает осуществление совместного строительства селезадерживающей плотины на реке Хоргос.

«Селезадерживающая плотина является общей собственностью государств Соглашения. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости проекта. Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются от казахстанской стороны - Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК; от китайской стороны - Синьцзянский производственно-строительный корпус КНР», - указывается в заключении.

В целях координации работы по строительству селезадерживающей плотины создается казахстанско-китайский Комитет по строительству селесдерживающей плотины, в которую входят представители уполномоченных органов и заинтересованных государственных органов, а также организаций государств от каждой из сторон.

«Компетентные органы сторон в установленном районе строительства селезадерживающей плотины предоставляют благоприятные условия для упрощенного пересечения госграницы необходимым для строительства персоналом, транспортными средствами, оборудованием, сырьем и материалами. Данное Соглашение окажет положительное влияние для безопасности жизни и имущества народов двух стран в низовьях бассейна реки Хоргос», - отмечается комитетом.

Ксения Давыдова, Астана

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