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Гигантские крысы держат в страхе жителей шведского города

Горожанам рекомендовано держать двери и окна закрытыми и не выпускать школьников на улицу во время перемен.

Фото : Звезда22 июня 2018, 09:57

Жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек, сообщает lenta.ru.

Местные власти предупредили жителей одного из районов города о том, что животные могут быть опасными. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен.

Кроме того, шведам посоветовали не допускать проникновение крыс в дома и ни в коем случае не кормить их. В городе усилили надзор за любым съедобным мусором.

Родителей, чьи дети не достигли школьного возраста, попросили не кормить их на улице, а также избегать того, чтобы ребенок засыпал на свежем воздухе.

Власти считают, что причиной огромного числа аномально крупных крыс стал центр утилизации, который находится в процессе переезда. Поскольку старое место, где был центр, опустело, животные бросились на поиски еды в город. Пока на территории установлены 50 ловушек, но каждая из них вмещает всего две крысы, поэтому местный муниципалитет рассматривает другие способы поимки грызунов.


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