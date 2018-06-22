Целующиеся мужчины в Алматы возмутили Казнет
Комментаторы разделились на два лагеря.
Фото : кадр из видео22 июня 2018, 11:14
Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором целуются двое мужчин на одной из улиц Алматы, передает Zakon.kz.
Видео опубликовано в Instagram.
Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то не видел в этом ничего предосудительного, другим же их поведение не понравилось.
"Предлагаю за это сажать", "Почему их не избили?", "Если эти люди счастливы плевать им на ваше мнение и кстати правильно делают!", - разразился спор в комментариях к публикации.
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