Целующиеся мужчины в Алматы возмутили Казнет

Комментаторы разделились на два лагеря.

Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором целуются двое мужчин на одной из улиц Алматы, передает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то не видел в этом ничего предосудительного, другим же их поведение не понравилось.

"Предлагаю за это сажать", "Почему их не избили?", "Если эти люди счастливы плевать им на ваше мнение и кстати правильно делают!", - разразился спор в комментариях к публикации.

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