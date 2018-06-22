Байзакова подралась с Сайлаубеком

Артист остался без передних зубов.

Скандально известная звезда Айжан Байзакова вновь оказалась в центре событий, пишет ИА «NewsRoom +».

Из достоверных источников стало известно, что на одной из светских вечеринок в Алматы Айжан Байзакова выбила передние зубы МС Сайлаубеку. Во время своего выступления МС Сайлаубек так увлекся своим образом, что решил облить Байзакову шампанским, имитируя золотой дождь. Это действие безусловно оскорбило Айжан, ведь её поведение в инстаграме является лишь образом и подобного она просто не может позволить. По этой причине Айжан не стала бездействовать и нанесла удар в челюсть Сайлаубеку, после чего началась драка.

К слову, Айжан в прошлом несколько лет занималась тхэквондо. К своему сожалению, МС Сайлаубек не знал таких подробностей о ней и остался без передних зубов.

Всем известно, что на днях Сайлаубек сделал себе новые зубы за 1 000 000 тенге, и как оказалось, зря. Надеемся, что он их застраховал, хотя такое вряд ли возможно. Но несмотря не пережитую боль, Сайлаубек чувствует себя отлично. По всей видимости сейчас у них больше нет вопросов и обид друг к другу, так как об инциденте не пишет ни одна из сторон.

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