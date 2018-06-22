Генерал-майора Генштаба ВС РК осудили за вымогательство и получение взятки

Осужденный лишен воинского звания.

Начальника департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК, генерал-майора Тимура Абишева осудили за получение взятки, передает Zakon.kz.

Абишев был предан суду по ст.366 ч.3 п.п.1,4 УК РК - получение взятки путем вымогательства, неоднократно.

Как следует из материалов дела, департамент боевой подготовки в качестве заказывающего подразделения Министерства обороны, являлся инициатором государственных закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых через АО «НК Казахстан Инжиниринг». Абишев решил воспользоваться этим иполучить "откаты" от коммерческих организаций, с которыми потом должны были быть заключены договоры.

"С этой целью летом 2015 года Абишев Т.К. целенаправленно встретился и лично познакомился с Алпысбаевым Б.Ж., бывшим командиром войсковой части 11098 (база обеспечения и ремонта боевой подготовки Вооруженных Сил), ранее судимым за растрату вверенного имущества, директором ТОО «Нур Глобал Контракт». Руководимая им фирма «Нур Глобал Контракт» в качестве субподрядной организации в период с августа по декабрь 2016 года оказывала Министерству обороны услуги по ремонту и обслуживанию полигонного оборудования", - сказано в приговоре суда.

Однако решением суда компания была признана недобросовестным участником госзакупок. И Алпысбаев участвовал в госзакупках, организуемых Министерством обороны РК, в качестве представителя другого ТОО, либо посредством других организаций, с чьими руководителями он дружил.

В ходе встречи подсудимый сообщил Алпысбаеву о готовности за взятку в виде «отката» оказывать содействие тому, чтобы представляемые им фирмы получили госзаказы на 2016 и 2017 годы.

"Алпысбаев Б.Ж. осознавал, что в случае отказа от предложения Абишева Т.К. последний может повлиять на решение генерального подрядчика («Казахстан Инжиниринг») по определению субподрядной организации, кандидатура которой согласовывается с Заказчиком (МО). Тем самым, Абишев Т.К. фактически стал вымогать взятку...", - сказано в приговоре.

Алпысбаев согласился на условия Абишева - дача взятки в сумме 10 000 долларов США. Деньги были переданы в три этапа: в алматинком кафе (8 тыс долларов - 2 188 000 тенге по курсу Нацбанка РК на 15.09.15 г.), около конечной остановки в Алматы (1 тыс долларов - 330 200 тенге) и в третья часть денег также была получена Абишевым в Алматы около пожарной части по Суюнбая. Деньги, согласно версии обвинения, он потратил на личные нужды.

При покровительстве подсудимого компании Алпысбаева в рамках заключенных договоров по госзаказам осуществляли работы, оценивавшиеся десятками миллионами тенге.

В дальнейшем Абишев снова потребовал "откат" Алпысбаева в сумме 2 млн тенге. Последний согласился, но обратился с заявлением о вымогательстве в КНБ. Подсудимого задержали при получении взятки.



Приговором суда Тимур Абишев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 366 ч.3 п.п.1,4 УК РК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также суд внес представление о лишении осужденного воинского звания «генерал-майор».

3 000 000 тенге, изъятые у Абишева как часть предмета взятки обращены в доход государства. 2 000 000 тенге, изъятые в ходе осмотра места происшествия возвращены по принадлежности.

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