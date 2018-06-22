Антикоррупционщики предложили особые условия для инвесторов

Иностранным и отечественным инвесторам будет доступно антикоррупционное сопровождение.

Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с министерством по инвестициям и развитию запущен проект "Антикоррупционное сопровождение инвесторов", сообщает Zakon.kz.

В ходе брифинга в здании департамента Национального бюро по противодействию коррупции было отмечено, что создание благоприятного инвестиционного климата является важнейшим фактором в обеспечении конкурентоспособности Казахстана.

Республикой подписано порядка 50 соглашений о поощрении и защите инвестиций. Для граждан 62 стран введен безвизовый режим. Казахстан активно участвует в таких интеграционных объединениях, как Всемирная Торговая Организация и Евразийский Экономический Союз, стал ассоциированным членом по инвестиции ОЭСР, а также присоединился к международной декларации о международных инвестициях.

Вместе с тем, в стране сохраняются высокие риски для бизнеса инвесторов, связанные с их деятельностью на территории страны. Так, в 2017 году Национальным бюро по противодействию коррупции выявлено 352 преступления по линии незаконного вмешательства в бизнес со стороны чиновников. За это было осуждено 119 лиц.

Согласно итогам социологического исследования, проведенному НПП "Атамекен", с 2016 по 2017 годы каждую вторую коррупционную сделку инициирует чиновник. В 5% случаев, инициаторами выступают обе стороны, в 40% - предприниматель.

За три года в нацпалату поступило свыше 22 тысяч обращений по линии защиты бизнеса. Чаще всего, неофициальный платеж воспринимается как гарантия для надлежащего исполнения сотрудников госорганов своих функций.

"В ходе ведения бизнеса в Казахстане иностранные инвесторы сталкиваются с различиными правовыми рисками. Под них попадают частные инвесторы с суммой инвестиций не превышающие 50 млн долларов. Для реализации своих проектов у такого рода инвесторов остается три выхода. Первый - найти из числа местных элит покровителя с постоянными отчислениями. Второй - выплачивать постоянную коррупционную ренту всем заинтересованным. Третий - уехать из страны, так и не реализовав свой проект", рассказала в ходе брифинга руководитель Департамента АДГСПК по Алматы.

В связи с чем и был запущен проект антикоррупционного сопровождения инвесторов. Цель данного проекта – создание благоприятного инвестиционного климата, и повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти.

Планируется действенная защита бизнеса инвесторов от неправомерных действий госорганов в рамках присоединения бизнесменов и инвесторов к антикоррупционному соглашению, где единственным условием будет их согласие на добропорядочное ведение бизнеса и нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции.

"В рамках этого проекта мы предлагаем инвесторам "сесть" на соглашение с агентством. Агентство со своей стороны будет обеспечивать сопровождение их проекта до подписания контракта, чтобы оградить их от неформальных платежей. В свою очередь инвестор соглашается не идти на поводу недобропорядочных чиновников и не соглашаться на дачу неформальных платежей", - продолжила она.

Отмечается, что такого рода сопровождение не будет заканчиваться при подписании контракта. Так, если инвестор столкнется с коррупционными фактами во время работы, он может обратиться в департамент АДГСПК РК или Нацбюро по противодействию коррупции.

Инвесторы и бизнесмены в режиме 24/7 могут сообщать о коррупционных фактах со стороны должностных лиц, административных барьерах и бюрократических процедурах, создаваемых госорганами при взаимодействии с инвесторами, а также незаконного вмешательства в их деятельность.

Проектный офис создан на базе министерства по инвестициям и развитию во всех регионах Казахстана.

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