КТЖ соответствует требованиям международного стандарта

Крупнейший международный орган по сертификации – BSI завершил аудит, результатом которого стало подтверждение соответствия Системы управления информационной безопасностью АО «НК «ҚТЖ» требованиям международного стандарта.

20-22 июня 2018 года ведущим органом по сертификации – международной компанией «BSI» (Британский институт стандартов) проведен ре-сертификационный аудит, результатам которого является подтверждение того, что Система управления информационной безопасностью АО «НК «ҚТЖ» соответствует требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013, сообщает Zakon.kz.

«Крупнейший международный орган по сертификации – BSI завершил аудит, результатом которого стало подтверждение соответствия Системы управления информационной безопасностью АО «НК «ҚТЖ» требованиям международного стандарта», - отметил заместитель Председателя Правления по корпоративному обеспечению АО «НК «ҚТЖ» Айдын Оразханов.

«АО «НК «ҚТЖ» является крупным транспортно-логистическим холдингом, поэтому применение лучших международных практик в обеспечении информационной безопасности является неотъемлемой частью работы по укреплению деловой репутации и имиджа Компании», - сказал А.Оразханов.

Британский Институт Стандартов – является лидером по разработке международных стандартов и крупнейшим международным органом по сертификации. Среди клиентов BSI более 70 000 компаний в 150 странах мира. BSI Group более 100 лет является лидером в предоставлении бизнес решений в области Систем Менеджмента организациям по всему миру, предлагает наиболее полный набор услуг по Сертификации Систем Менеджмента, продукции и стандартизации.

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