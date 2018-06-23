Более 13 тысяч тонн нефти вывезла из Казахстана группировка из Актобе

Продолжаются слушания по делу против казахстанцев и белоруса, которые организовали незаконный сбыт нефти.

22 июня в специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении гражданина РК А.Кужагалиева, гражданина Республики Беларусь С.Кунцевич и других лиц, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота нефти в составе транснациональной организованной преступной группы. Об этом сообщает Zakon.kz.

Согласно обвинительному акту, организаторы транснациональной организованной преступной группы Кужагалиев и Кунцевич, при содействии своих подельников, в 2016 году за пределы Республики Казахстан незаконно вывезли более 13 тысяч тонн нефти (230 вагонов-цистерн). Общая стоимость составила более 1,5 млрд тенге.

Напомним, в декабре 2016 года на территории Актюбинской области и в городе Актобе была проведена совместная с сотрудниками КНБ, Нацбюро по противодействию коррупции и МВД РК широкомасштабная спецоперация по пресечению преступлений в сфере нелегального оборота нефти. Проводились обыски, в том числе и на заводе ТОО «Актобе нефтепереработка». По результатам проведенных мероприятий подозреваемые были взяты под стражу. В состав ОПГ входили четверо граждан Казахстана и один гражданин Республики Беларусь.

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