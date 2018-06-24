Бозумбаев принял участие во встрече стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК

Министр энергетики РК принял участие в работе четвертой Министерской встречи.

23 июня делегация Республики Казахстан во главе с Министром энергетики РК К.Бозумбаевым приняла участие в работе четвертой Министерской встречи стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК. Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Министерская встреча проходила под председательством президента ОПЕК, Министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи и Министра энергетики РФ А.Новака.

В ходе заседания участники обсудили совместные меры, направленные на стабилизацию мирового нефтяного рынка нефти, и в этих целях договорились увеличить совокупный объем добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

Наряду со странами ОПЕК и Казахстаном, в четвертой Министерской встрече приняли участие Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Габон, Египет, Конго, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Уганда, Чад, Эквадор, а также Южная Африка.

Общими усилиями странам ОПЕК и государствам, не входящих в ОПЕК, удалось внести свой вклад в стабилизацию мирового нефтяного рынка и востановления уверенности инвесторов нефтяной индустрии. Сохранение устойчивости мирового рынка нефти отвечает интересам Республики Казахстан, в экономике которой нефтяная отрасль играет существенную роль.

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