Каждому первенцу, родившемуся в казахстанских семьях 1 июля, сделают подарок

Решение было принято в честь национального праздника домбры.

Каждому первенцу, родившемуся в казахстанских семьях 1 июля, Ассамблея народа Казахстана подарит домбру, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Решение было принято в честь национального праздника домбры. И о нём объявил в Алматы на расширенном заседании клуба журналистов и экспертов заместитель председателя АНК Леонид Прокопенко.

Также участники мероприятия избрали нового председателя клуба Ассамблеи. Им стала шеф-редактор отдела новостей агентства «Хабар» Кымбат Хангельдина. Она рассказала участникам о предстоящих задачах журналистского сообщества, суть которых - в укреплении социального единства казахстанского общества.

Кымбат Хангельдина, председатель Клуба журналистов АНК:

- Задачи, которые стоят сегодня перед казахстанским обществом в целом, абсолютно созвучны с теми задачами, которые стоят перед Ассамблеей народа Казахстана. Без сомнений, этот уникальный общественный институт вносит очень серьезный вклад в решение многих социальных вопросов. Ведь мир и согласие, единство и солидарность - абсолютные условия для развития любой экономики. И активное освещение работы АНК в средствах массовой информации - основная задача нашего клуба. Эта работа велась всегда, но хотелось, чтобы она стала еще динамичнее, чтобы все мероприятия, проводимые ассамблеей в рамках «Рухани жанғыру», «Туған жер» и «Қазақтану» были у всех на слуху и на виду.

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