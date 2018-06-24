Внук Олжаса Сулейменова погиб в страшной аварии в Астане
Родственники погибшего ищут очевидцев.
Фото : podrobnosti.ua24 июня 2018, 10:19
Родственники 26-летнего парня, погибшего в страшной аварии в Астане, ищут очевидцев, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло 22 июня на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В аварии погиб 26-летний парень - Искандер Сулейменов.
По словам родственников Искандера, аварию могла спровоцировать машина, водитель которой скрылся с места происшествия.
В ДВД Астаны выясняют подробности ДТП.
Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам:
+77014444134, +77015518222, +77019817881
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924962-e5ac571f761b15792ce6b3c545ba389b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...