Внук Олжаса Сулейменова погиб в страшной аварии в Астане

Родственники погибшего ищут очевидцев.

Родственники 26-летнего парня, погибшего в страшной аварии в Астане, ищут очевидцев, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 22 июня на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В аварии погиб 26-летний парень - Искандер Сулейменов.

По словам родственников Искандера, аварию могла спровоцировать машина, водитель которой скрылся с места происшествия.

В ДВД Астаны выясняют подробности ДТП.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам:

+77014444134, +77015518222, +77019817881

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