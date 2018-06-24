На Капшагае утонула девушка

Погибшей было 20 лет.

В воскресенье, 24 июня, в Алматинской области в Капшагае утонула девушка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в 15.50 на базе отдыха "Золотые пески". Во время купания утонула девушка 1998 года рождения.

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