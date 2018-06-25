Тела четверых детей извлекли из канала в Астане

Дети были оставлены без контроля родителей.

В Астане четверо детей утонули в непредназначенном для купания месте, сообщает Zakon.kz.

Информация о поиске троих детей в районе поселка Пригородный вдоль русла канала Нура-Есиль поступила 24 июня. После поступления информации на место были направлены сотрудники Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

"Поиски дали результат только сегодня 25 июня. Утром, в 5:17 в районе ЖМ "Пригородный", канал "Нура-Есиль" обнаружены и извлечены тела детей 2007 г.р., 2007 г.р., 2006 г.р, 2009 г.р., которые 24 июня утонули во время купания в непредназначенном для купания месте. Дети были оставлены без контроля родителей", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Все тела были извлечены. Расследование будет проводить полиция.

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