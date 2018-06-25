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В полиции рассказали о смертельном ДТП в Туркестанской области

Легковушка врезалась сзади в микроавтобус.

Фото : otyrar.kz25 июня 2018, 16:55

В ДВД области начато досудебное расследование по факту ДТП, повлекшего смерть троих человек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

По данным полиции, 25 июня на территории Толебийского района Туркестанской области на 733 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковая машина Mazda въехала в заднюю часть микроавтобуса Ssang yong.

"В результате ДТП на месте погибли трое: водитель Mazda и две женщины, 1 из которых гражданка Узбекистана, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждане Узбекистана. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.


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