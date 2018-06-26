Алматинка набрала максимальный балл на ЕНТ

Тестирование Шиара проходила на базе Национального аграрного университета 25 июня текущего года.

Выпускница из Алматы набрала 140 баллов на ЕНТ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

"Кудайбергенова Шиара Əбдірахымқызы выпускница школы-гимназии 123 города Алматы набрала долгожданный наивысший максимальный балл - 140", - говорится в сообщении.

Тестирование Шиара проходила на базе Национального аграрного университета 25 июня текущего года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!