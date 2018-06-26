Алматинка набрала максимальный балл на ЕНТ
Тестирование Шиара проходила на базе Национального аграрного университета 25 июня текущего года.
Фото : соцсети26 июня 2018, 07:56
Выпускница из Алматы набрала 140 баллов на ЕНТ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
"Кудайбергенова Шиара Əбдірахымқызы выпускница школы-гимназии 123 города Алматы набрала долгожданный наивысший максимальный балл - 140", - говорится в сообщении.
Тестирование Шиара проходила на базе Национального аграрного университета 25 июня текущего года.
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