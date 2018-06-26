В РК разработан Комплексный план по борьбе с онкологией

На его реализацию выделено 35,1 млрд тенге.

На заседании правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов представил разработанный Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», разработан проект Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022 годы. Целью Комплексного плана является снижение бремени злокачественных новообразований», - сказал он.

По его словам, основными задачами Комплексного плана являются развитие профилактики и управление факторами риска; высокоэффективная ранняя диагностика онкологических заболеваний; внедрение интегрированной модели оказания онкологической помощи; развитие цифровизации онкологической помощи, кадрового потенциала и науки.

«В рамках Комплексного плана предусмотрено создание Национального Научного онкологического центра в г. Астане, который будет осуществлять координирующую роль в онкологической помощи. Основными задачами Центра будут 1) оказание онкологической помощи в соответствии с международными стандартами; 2) проведение научно-исследовательских работ в области онкологии; 3) разработка и внедрение персонифицированных методов профилактики, ранней диагностики и лечения», - перечислил глава ведомства.

Как отметил Е. Биртанов, на реализацию Комплексного плана выделено 35,1 млрд тенге, которые будут направлены на расширение услуг ГОБМП, в том числе на раннее выявление онкологических заболеваний путем увеличения охвата скринингами целевых групп населения; увеличение услуг ПЭТ для диагностики и контроля противоопухолевого лечения; увеличение доступности диагностических услуг (КТ, МРТ) пациентов с подозрением на онкологические заболевания; внедрение молекулярно-генетического тестирования злокачественных опухолей; проведение международных консультаций сложных случаев диагностики путем телепатологии; увеличение услуг лучевой терапии для обеспечения доступности пациентов; развитие мобильных бригад паллиативной помощи.

«Кроме того, для онкологических организаций планируется приобретение оборудования для центрального разведения цитостатиков, что позволит обеспечить эффективное, безопасное и рациональное использование противоопухолевых препаратов. В целях обеспечения завершения начатого строительства онкологического диспансера с радиологическим корпусом в городе Павлодар, а также доступности пациентов к лучевой терапии планируется оснащение линейным ускорителем за счет средств республиканского бюджета в 2019 году», - пояснил министр.

Вместе с тем, Министерством ведется работа по внедрению искусственного интеллекта IBM Watson for Oncology в медицине.

«Данная платформа предоставит онкологам индивидуальные методы лечения на основании доказательной медицины, доступ к онкологической экспертизе и зарубежной медицинской литературе. По завершению пилотного проекта в Комплексный план будут включены дополнительные мероприятия по дальнейшему внедрению искусственного интеллекта. Для реализации Комплексного плана будут привлечены частные инвестиции. С этой целью запланировано приобретение 149 единиц оборудования с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Ориентировочная сумма проектов ГЧП составляет свыше 40 млрд. тенге. Следует отметить высокую заинтересованность инвесторов. В настоящее время Министерством совместно с потенциальными инвесторами прорабатываются оптимальные модели и схемы для реализации проектов ГЧП в рамках Комплексного плана», - уточнил он.

Как добавил глава Минздрава, ведомство готово к сотрудничеству с любой компанией и рассмотреть предложения по развитию инфраструктуры онкослужбы.

«В связи с этим мы призываем местные исполнительные органы к взаимовыгодному сотрудничеству с частным сектором. В результате реализации Комплексного плана будут достигнуты ключевые показатели раннего выявления онкологических заболеваний ведущих стран ОЭСР, а именно увеличение выявления предраковых состояний при скрининге рака шейки матки до 0,6 % и колоректального рака до 23 % к 2022 году; планируется увеличение выявления ранних стадий онкологических заболеваний до 33,5%. В частности, ожидается повышение уровня первых стадий рака шейки матки до 65%, рака молочной железы до 45%, колоректального рака 25%; снижение запущенных форм рака до 7,2%; увеличение 5-летней выживаемости онкологических больных до 60%», - проинформировал Е. Биртанов.

В заключение министр дополнил, что для разработки проекта Комплексного плана были привлечены ведущие казахстанские ученые, стратегические партнеры, эксперты международных организаций – Всемирной организации здравоохранения, Международного Агентства по изучению рака, Национального института рака США, Американского и Европейского общества клинических онкологов (ASCO, ESMO). Следует отметить, что проект Комплексного плана согласован с центральными государственными органами, местными исполнительными органами, Национальной палатой предпринимателей.

Ксения Давыдова, Астана

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