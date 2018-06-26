Н.Нигматулин вручил журналистам специальные премии Мажилиса

Лауреатами номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» стали Гадилбек Шалахметов и Татьяна Костина.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил представителей средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником и вручил специальную премию ««Парламент сөзі»» за лучшее освещение законотворческой деятельности, сообщает Zakon.kz.

По уже сложившейся традиции журналистскому пулу на время предоставили кресла депутатов в зале пленарных заседаний Мажилиса.

Поздравляя представителей СМИ с профессиональным праздником, Н.Нигматулин подчеркнул, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание всестороннему развитию средств массовой информации.

Журналисты, являясь авангардом гражданского общества, со своей активной позицией, отражают наиболее интересные и важные события в стране и мире, вносят значительный вклад в укрепление мира и согласия в нашем государстве, выполняя важную задачу по обеспечению информационного сопровождения реализации стратегического курса Президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, - сказал Спикер Мажилиса.

Подчеркнув, что фактически над каждым законопроектом мажилисмены и журналисты работают вместе на рабочих группах, Председатель Палаты отметил, как тщательно представители СМИ изучают каждый проект закона и депутатские запросы на официальном сайте Мажилиса, внимательно следят за онлайн-трансляциями пленарных заседаний и правительственных часов.

"Хочу поблагодарить вас за всестороннее освещение и активное участие в обсуждении законопроектов, рассматриваемых в стенах Парламента. От лица всего депутатского корпуса выражаю вам нашу искреннюю признательность за совместную плодотворную работу", - сказал Нурлан Нигматулин.

Перейдя к церемонии награждения специальной премией за лучшее освещение законотворческой деятельности Мажилиса «Парламент сөзі», Н.Нигматулин напомнил, что в этом году уже во второй раз определяются лауреаты, которым вручаются изготовленные по специальному заказу эксклюзивные статуэтки с индивидуальными номерами.

Для отбора лучших работ была создана специальная комиссия, в состав которой вошли депутаты Мажилиса, видные общественные деятели, представители партий.

По итогам рассмотрения заявок на соискание премии Комиссией были определены победители по шести номинациям.

Лауреатами номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» стали Гадилбек Шалахметов и Татьяна Костина.

В номинации «За лучший телевизионный сюжет» лауреатами признаны корреспондент телеканала «Хабар» Маркабаева Гульжан и корреспондент «31 канала» Илья Рыбин.

Лауреатами номинации «За лучшую печатную публикацию» стали заведующий Отделом политики и права газеты «Егемен Қазақстан» Жолдыбай Базаров и журналист газеты «Время» Лэйла Тастанова.

Премию «Парламент сөзі» в номинации «Специальный репортаж» получили Ирина Севостьянова и корреспондент телеканала «КТК» Оразханова Жаудир.

А лауреатами в номинации «За лучший видео- и фотоматериал стали оператор телеканала «1 канал «Евразия» Рустам Абельдинов и фотокорреспондент ИА «Bestnews.kz» Жанар Сердалина.

Необходимо отметить, что поступило свыше 100 заявок на участие в премии. Материалы соискателей премии оценивались по таким критериям, как актуальность и значимость темы, полнота раскрытия материала, стилистика и оригинальность изложения.

"Уверен, что и в дальнейшем мы вместе будем выполнять каждый свой профессиональный долг, способствуя диалогу органов власти и народа", - сказал в завершение церемонии Нурлан Нигматулин, еще раз поздравив представителей СМИ и лауреатов премии «Парламент сөзі» с наступающим профессиональным праздником.

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