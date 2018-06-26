Казахстан признал киберспорт официальным видом спорта

Киберспорт - активно развивающаяся в мире индустрия, которая набрала популярность в Европе, Америке, России, Украине и в других странах, включая Казахстан.

С 25 июня киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане. Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО "Қазақтелеком" Куанышбек Есекеев, передает Zakon.kz.

"Для нашей ИТ отрасли киберспорт – это ключ в цифровое будущее... В начале этого года мне посчастливилось познакомиться с группой энтузиастов, которые в декабре 2017 года зарегистрировали республиканское общественное объединение "Qazaq Cybersport Federation". Как оказалось, наши взгляды на будущее развития киберспорта, на роль киберспорта в цифровизации нашего общества совпадает. На сегодняшний день общность интересов и дружба переросли в профессиональную плоскость", - написал Есекеев.

По его словам, он был избран руководителем Федерации. Он отметил, что эта должность общественная и неоплачиваемая

"Министерство культуры и спорта на основании заявления нашей Федерации официально признала киберспорт видом спорта 25 июня. С чем хотел поздравить всех любителей киберспорта! С каждым днем, все глубже погружаясь в профессиональные аспекты киберспорта, наша федерация находит много точек роста. Это и массовая популяризация цифровизации, продвижение странового бренда Казахстана на мировой арене через киберспортивные команды, это привлечение иностранных туристов в нашу страну через организацию киберспортивных турниров и многое другое. В скором времени, думаю, мы сможем рассказать о первых победах Федерации в деле развития киберспорта", - заключил он.

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Киберспорт - активно развивающаяся в мире индустрия, которая набрала популярность в Европе, Америке, России, Украине и в других странах, включая Казахстан.

Из крупных достижений казахстанцев на арене - победа команды "Gambit" на крупном турнире в Польше по Counter-Strike: Global Offensive. Тогда трое казахстанцев завоевали титул чемпионов турнира и 500 тысяч долларов. Сейчас же в команду к Даурену Кыстаубаеву, Абаю Хасенову и Рустему Тлепову присоединился четвертый игрок из Казахстана Бектияр Бахытов.

С апреля 2018 года 18-летний казахстанец Айбек Токаев играет в составе российской команды по Dota 2 - Team Empire.

Виртуальную сцену также покоряют Адлет Нурсеитов, Жан Омаров, Айдын Турлыбеков, Алексей Голубев, Дмитрий Матвиенко и Тимур Тулепов.

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