Под Алматы упавшее на машину дерево убило водителя и пассажира
Тяжелый ствол снес крышу легковушки, раздавив водителя и его пассажира.
Фото : zakon.kz26 июня 2018, 15:39
На Кульджинском тракте произошло ЧП, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел между "аэропортовским" кольцом и "Красным полем". Автомобиль Nissan Primera двигался в сторону города, и на него упало старое сухое дерево.
Тяжелый ствол снес крышу легковушки, раздавив водителя и его пассажира. Оба скончались на месте. Машина по инерции проехала около 200 метров, и съехала с дороги, врезавшись в деревья.
На месте работали сотрудники полиции и другие экстренные службы.
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