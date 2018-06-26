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Под Алматы упавшее на машину дерево убило водителя и пассажира

Тяжелый ствол снес крышу легковушки, раздавив водителя и его пассажира.

Фото : zakon.kz26 июня 2018, 15:39

На Кульджинском тракте произошло ЧП, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел между "аэропортовским" кольцом и "Красным полем". Автомобиль Nissan Primera двигался в сторону города, и на него упало старое сухое дерево.

Тяжелый ствол снес крышу легковушки, раздавив водителя и его пассажира. Оба скончались на месте. Машина по инерции проехала около 200 метров, и съехала с дороги, врезавшись в деревья.

На месте работали сотрудники полиции и другие экстренные службы.


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