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Слухи о возможном разводе Баян Алагузовой появились в Казнете

Продюсер озадачила поклонников неоднозначной подписью к фото.

Фото : соцсети26 июня 2018, 22:30

В Казнете появились слухи о возможном разводе бизнесмена Турсена Алагузова с продюсером и телеведущей Баян Есентаевой - Максаткызы - Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

Спровоцировала сплетни сама продюсер, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию с супругом и поставив неоднозначную подпись: "Спасибо за счастливые моменты, жаль, не получилось..."

Публикация буквально взорвала Казнет. Подписчики Баян реагируют на нее по-разному:

oh_my_bags_: А где же happy end

birdsetfree7: Не может быть!

Asselyalove: А ну ка успокойтесь и меритесь обратно. ???????????? Сума сошли чтоли ? ????????????Такая пара красивая и хорошая. Столько прошли вместе. Отписались от друг друга, поругались, ну и что всякое бывает. Все через это проходим, каждый день и по несколько раз. С ума не сходите пожалуйста, уж очень прошу Вас. ????????????Эмоции продержите. Лучше подумайте о том когда рожать собираетесь, какие проэкты и с ремонтом что у вас. Хоть за это порадуемся. Уверена многие ждут этой хорошей новости. А так, всякие хайпы поднадоели нам.


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