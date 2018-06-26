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Столичные налоговики выявили более 100 земельных участков, не используемых по назначению

Лица, не исполняющие обязательства, были привлечены к оплате налога по ставке в десятикратном размере, где сумма составила 197 млн тенге.

Фото : kursiv.kz26 июня 2018, 23:02

В Астане проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, не использующих земельные участки в целевых назначениях или использующих с нарушением п.4 статьи 509 Налогового Кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов по городу Астана.

Так, Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району города Астана выявлено более ста объектов земельных участков, не используемых в соответствующих целях, после чего лица, не исполняющие обязательства, были привлечены к оплате налога по ставке в десятикратном размере, где сумма составила 197 млн тенге.

Исполнение обязательств по налогам – долг каждого гражданина. Департамент государственных доходов по городу Астана призывает не допускать нарушения налогового законодательства Республики Казахстан, т.к. за неисполнение налоговых обязательств предусмотрены административные меры.


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