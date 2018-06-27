Сколько будет выходных на День столицы

Всего в июле казахстанцы отдохнут 10 дней.

6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы (День Астаны). Эта дата совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Этот день приходится на пятницу, поэтому жители страны будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля.

Те, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать 6 и 8 июля.

Всего в июле казахстанцы отдохнут 10 дней.

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