В ЕАЭС упростят процедуру получения компенсации работникам от несчастных случаев

Утверждается единая для стран-участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве.

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили проект закона РК «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества», передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, данное Соглашение направлено на защиту трудовых прав граждан Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Киргизии и Таджикистана, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

«Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев с гражданами не только, осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно. А также на основании организованного набора рабочей силы. В целом, можно сказать, что порядок расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного из государств-членов ЕАЭС (Евразийского экономического союза), осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства-члена ЕАЭС устанавливается в соответствии с законодательством государства трудоустройства», - пояснила она.

По ее словам, при этом, Соглашением утверждена единая для стран-участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве.

«По окончанию расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного случая, или его доверенному лицу, акт о несчастном случае. При этом, один экземпляр акта отправляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства. По окончанию расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом, акт, вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший», - сказала глава ведомства.

В заключение М. Абылкасымова добавила, что документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран участник ЕАЭС, принимаются другими странами ЕАЭС без легализации.

«А также возмещение вреда пострадавшему осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства», - заключила министр.

Ксения Давыдова, Астана

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