В Талдыкоргане отметили 100-летие двух старейших газет области – «Огни Алатау» и «Жетысу»

Журналистов наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами республиканского и областного значения.

Сегодня в честь векового юбилея газет в парке культуры и отдыха «Жастар» областного центра прошло масштабное торжество. Мероприятие организовано управлением внутренней политики, ТОО «Өлке тынысы» и Региональной службой коммуникаций, сообщает zakon.kz.

В нем участвовали аким области Амандык Баталов, ветераны газет, специально приглашенные гости и сотрудники двух газет.

Поздравляя журналистов аким области Амандык Баталов отметил, что среди корифеев журналистики известные всей республике областные газеты «Жетысу» и «Огни Алатау» освещающие социально-экономическую сферу Алматинской области.

- За годы своего развития одни из самых старейших печатных СМИ страны, воспитав не одно поколение профессионалов, приобрели репутацию достоверных, объективных и интересных изданий. Будучи всегда в гуще событий, «Жетысу» и «Огни Алатау» с самого первого номера стали вести летопись главнейших событий Алматинской области, играя важную роль в формировании объективного информационного пространства. Продолжая успешно расти и развиваться, наши газеты встречают свой профессиональный праздник вместе с многотысячными читателями, которые ценят вас за объективность, грамотность, занимательность и мастерское владение словом. Этот замечательный праздник мастеров пера и микрофона, объединяет сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий, чьи статьи, репортажи, очерки и интервью помогают менять к лучшему наш прекрасный край Жетысу, - сказал он.

Далее аким области вручил ключи от новых квартир 6 корреспондентам газет.

Обладатели новых квартир не могли скрыть своей радости.

- Сегодняшний день для нас двойной праздник, во первых это день журналистов, во вторых это вековой юбилей газет, а ещё этот день стал для нас и днём получения долгожданной квартиры. Я стояла в очереди девять лет, теперь у меня есть собственная квартира, спасибо огромное всем! -сказала журналист газеты «Огни Алатау» Татьяна Демидова.

После чего ряд журналистов награждены медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами республиканского и областного значения.

В свою очередь главные редакторы двух газет юбиляров также поздравили коллег с праздником.

- За все эти годы менялись названия, внешний стиль и дизайн, но неизменными остались ответственный подход к делу, компетентность, высокая журналистская культура и этика. О чем наглядно свидетельствует успешный 100-летний диалог с читателями, основанный на сплоченной работе ветеранов журналистики и нынешних мастеров слова, - отметил главный редактор газеты Огни Алатау.

Напомним, до основного мероприятия журналисты-ветераны посетили редакции двух газет. Периодические издания к вековому юбилею пригласили всех бывших сотрудников газет, тех кто внес значимый вклад в процветании газет.

Продолжилось все праздничным концертом и торжественным ужином.

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