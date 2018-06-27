Чиновнику, избившему восьмиклассника, вынесли приговор

Суд первой инстанции вынес решение по громкому делу об избиении школьника Диаса Муканова.

Вынесен приговор теперь уже бывшему акиму Коргальжинского сельского округа, который избил восьмиклассника. Случай, произошедший в феврале этого года, вызвал широкий общественный резонанс. Конфликт возник между двумя подростками, и один из них пожаловался отцу - местному акиму. Мужчина решил заступиться за сына и избил чужого ребёнка до бессознательного состояния. Чиновник пытался уйти от наказания, оправдываясь, что причинил только лёгкий вред здоровью школьника, - сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

36 тысяч тенге цена за жестокое избиение подростка. Такую сумму заплатит экс-аким Коргалжынского сельского округа. Суд первой инстанции вынес решение по громкому делу об избиении школьника Диаса Муканова.

«Постановлением суда Омаров признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшему Диасу Мукан и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП», - говорит пресс-секретарь Акмолинского областного суда Куляш Домалакова.

Мама подростка рассказала, что на лечение сына потратила около двухсот тысяч тенге. По ее словам, здоровье Диаса сильно пошатнулось после происшествия.

«Слабость все еще есть. Он сейчас принимает лекарства, но у него часто кружится голова. Когда начинает чем-то заниматься, начинает голова болеть. Он же сложа руки не сидит, помогает мне по хозяйству», - рассказывает мама пострадавшего Айгуль Капанова.

Травмы, нанесенные мальчику, судмедэкспертиза назвала лёгким вредом здоровью.

«Выставлен диагноз, в общем, на сегодняшний день: сотрясение головного мозга, ушиб плечевого сустава, ушиб мягких тканей спины, поясничной области», - поясняет нейрохирург детской больницы №2 г.Астаны Улыкбек Асылбеков.

Все произошло неожиданно. 35-летний Жанат Омаров, занимавший на тот момент должность акима Коргалжынского сельского округа, пришел в интернат, где находился подросток и без каких-либо объяснений накинулся на мальчика с кулаками. Причиной гнева чиновника стала ранее произошедшая драка Диаса с его сыном. Тогда оказавшийся рядом учитель помог разрешить конфликт. Но обиженный отец все же захотел разобраться сам.

«Я сидел в комнате с друзьями. В один момент зашел взрослый мужчина и спросил: «Кто Диас?». Я ответил. Тогда он подбежал ко мне и ударил меня со всей силой. Я упал. Почувствовал резкую боль в висках и потерял сознание», - вспоминает Диас Муканов.

Случившееся шокировало жителей села и получило широкую огласку.

«Мы и подумать не могли, что Жанат Омаров может пойти на такое. Акимом округа он стал только 2 февраля. За это время всегда показывал себя только с хорошей стороны», - говорит аким Коргалжынского сельского округа Бауыржан Сембаев.

Изначально, полиция Коргалжынского района по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему возбудила уголовное дело, которое потом было прекращено. Его переквалифицировали, а чиновник вполне мог уйти от ответственности. Однако, родные Диаса потребовали провести повторную проверку. Не согласны они и с приговором Коргалжынского районного суда. Мама подростка собирается опротестовать приговор в апелляционной инстанции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!