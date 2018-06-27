В городе Текели собираются проложить автодорогу через частные постройки

Из-за новой дороги, которая пройдёт рядом с участком Булатбека Жакипбаева, будут разрушены несколько его построек. Компенсацию за них он не получит.

Проложить автодорогу через пешеходный переулок, снеся частные постройки. Такое решение одобрил суд, но с ним категорически не согласен житель города Текели. Мужчина утверждает, что ему даже не предложили компенсацию за часть земли, которая уйдёт под государственные нужды, - сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Булатбек Жакипбаев показывает на пеший проулок, проходящий рядом с его земельным участком. Решением акимата здесь должна появиться асфальтированная дорога. Для этого потребуется расширить площадь существующей, из-за чего под сносом окажутся его строения.

«Они говорят мы вот это срежем, твоя постройка упадёт. Это твои проблемы. Как хочешь так и решай», - возмущается Булатбек Жакипбаев.

В течение десяти лет он доказывает властям, что согласно генеральному плану застройки в месте его проживания асфальтная дорога не предусмотрена. Однако местный представитель отдела земельных отношений говорит, что земельный участок, о котором идёт речь, находится в государственной собственности.

«У нас имеется планы на эти участки. Городской маслихат принял решение по поводу этих земель. Там пройдёт дорога. Есть также решение суда, - говорит руководитель отдела земельных отношений по городу Текели Болат Есболатов.

Из-за новой дороги, которая пройдёт рядом с участком Булатбека Жакипбаева, будут разрушены несколько его построек. Компенсацию за них он не получит.

«Есть закон о государственном имуществе. В главе 6 указано, что изъятие происходит по рыночной стоимости на момент изъятия. Не кадастровая стоимость как они видимо хотят или предлагают. Кадастровая стоимость значительно ниже. Но кадастровая стоимость предлагается, когда изымается из государственных предприятий. А это частная собственность, - комментирует ситуацию юрист Марат Зарипов.

За неисполнение судебного решения о сносе построек Булатбек Жакипбаев поучил условный срок на полтора года. Кроме того, 200 часов мужчина должен провести на общественных работах.

«У меня двое детей маленькие . Уже 10 месяцев мне суд текелийский не отдаёт документы. Хотят взять меня измором, чтобы я не мог их прокормить», - рассказывает Булатбек Жакипбаев.

Из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность мужчина не может устроиться на работу. Всё это время семейные тяготы на себе несёт его супруга.

«У меня двое маленьких детей. Я не могу устроиться на работу, так как смотрю за ними. Муж не может на долго уйти из дома так как не хочет нас оставлять. Могут прийти и снести здесь всё», - говорит Гулим Жакипбаева.

Булатбек Жакипбаев надеется на апелляционный суд. Но если его решение окажется не в его пользу, мужчина намерен сменить прежнее место жительства на новое.

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