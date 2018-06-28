Чиновник из ВКО осужден на 5 лет за хищение бензина

С подсудимого взыскана компенсация за материальный ущерб.

В городском суде №2 Усть-Каменогорска прошло заседание по делу сотрудника акимата, похитившего ГСМ на 15 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного суда, мужчина работал заведующим гаражом Управления делами акима области. Он отдал приказ диспетчеру о выдаче талонов на бензин АИ-93 и АИ-95. Полученный якобы для поездки в командировку бензин он использовал для своих нужд, а водителей принудил подтвердить целевое расходование горючего и подписаться. Эти незаконные действия подсудимого продолжались с августа 2016 года по август 2017 года. За указанный период было похищено 106 490 литров горючего стоимостью 14 877 759 тенге. Когда произошедшее хищение раскрылось, завгар, без объяснения причин, перестал выходить на работу. В связи с этим трудовой договор с ним был расторгнут.

Суд приговорил чиновника к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 10 лет. Кроме того, с подсудимого взыскана компенсация за материальный ущерб.





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