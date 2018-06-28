В Алматы машина упала в ремонтную яму

По словам очевидцев, в автомобиле были двое парней и три девушки. Им помогли выбраться, и позже их госпитализировали.

В Алматы автомобиль упал в яму, сообщает Zakon.kz.

Toyota Camry двигалась по улице Толе би в западном направлении. В районе пересечения с улицей Айтиева ведутся ремонтные работы. Toyota упала в одну из вырытых ям.

Тормозной путь составил 43 метра, что свидетельствует о явном превышении скоростного режима. Об этом говорят и свидетели аварии.

По словам очевидцев, в автомобиле были двое парней и три девушки. Им помогли выбраться, и позже их госпитализировали.

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