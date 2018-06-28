Казахстан готовится начать экспорт бензина в Россию

Вопрос экспорта связан с соглашениями, которые заключены между Казахстаном и соседними странами.

Казахстан работает с Россией для внесения изменений в двустороннее соглашение для начала экспорта бензина, передает Zakon.kz.

Бозумбаев в четверг сообщил журналистам, что вопрос экспорта связан с соглашениями, которые заключены между Казахстаном и соседними странами.

"Это все привязано к нашим соглашениям с нашими соседями. Дело в том, что у нас по соглашению с РФ экспорт запрещен. Мы сейчас работаем, потому что мы раньше завозили их продукт и понятно они не хотели, чтобы мы реэкспортировали. Поэтому мы сейчас работаем над редакцией, над внесением изменений в наши соглашения, которые ратифицированы. Поэтому, я думаю, если в него будем заходить, то это не раньше октября (начало экспорта - ред.). Это я имею в виду вне Таможенного союза, а в Таможенном союзе с Кыргызстаном если подпишем, можно и пораньше", - сказал Бозумбаев журналистам.

Рынком сбыта определена Средняя Азия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!