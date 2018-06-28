Бесплатная юрпомощь станет доступна для социально уязвимых слоев населения

Также на бесплатную помощь юристов и адвокатов могут рассчитывать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», а также пакет сопутствующих поправок к нему, передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект разработан в целях реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечения доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе социально уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и комплексного совершенствования системы адвокатской деятельности и оказания юрпомощи», - указывается в заключении комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

По данным комитета, проектом закона определяются структура, порядок формирования и компетенции органов коллегии адвокатов и управления палаты юридических консультантов. При этом для председателя и членом президиума коллегии адвокатов устанавливается срок полномочий не более четырех лет, а для коллегиального органа управления и исполнительного органа управления палаты юридических консультантов - их уставом.

«Коллегии адвокатов и палатам юридических консультантов устанавливаются условия приема в их члены, стандарты оказания юрпомощи и запрет оплаты вступительных взносов при принятии в члены. Проектом закона устанавливается, что палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, основанная на обязательном членстве организация, созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юрпомощи и контроля за деятельностью своих членов, за соблюдением ими правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, включенная в реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не менее 50 юридических консультантов», - отмечается в заключении.

Также устанавливается, что юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее высшее юробразование, стаж работы по юрспециальности не менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и оказывающее юрпомощь.

Наряду с этим регламентируется обязанность юридического консультанта быть членом одной из палат юридических консультантов для оказания юрпомощи в виде представительства интересов.

«Уполномоченный орган будет осуществлять контроль в сфере оказания юрпомощи за исполнением палатами юридических консультантов требований законодательства РК об адвокатской деятельности и юрпомощи, правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики. Законопроектом с 1 января 2020 года вводится в действие институт обязательного страхования деятельности юридического консультанта для возмещения причинения вреда третьим лицам», - информируется в заключении.

На заседании сенаторами принят в то же время сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Данным документом приводятся законодательные акты в соответствие с основным законом.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!