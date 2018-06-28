Право Назарбаева возглавлять Совбез пожизненно признано конституционным

Полный текст нормативного постановления будет опубликован в официальных республиканских печатных изданиях.

Конституционный Совет Казахстана признал право Нурсултана Назарбаева возглавлять Совет Безопасности РК пожизненно конституционным, сообщает Zakon.kz.

«Конституционный Совет Республики Казахстан, рассмотрев обращение Президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции Республики законов «О Совете Безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции Республики», - говорится в сообщении, размещенном на сайте КС РК.

Как отмечается, полный текст нормативного постановления будет опубликован в официальных республиканских печатных изданиях.

Напомним, 19 июня 2018 года прошла встреча президента РК Н.Назарбаева с председателем Конституционного Совета Кайратом Мами, во время которой глава государства отметил, что Конституционный совет является государственным органом, который должен обеспечивать верховенство Конституции, и обратил внимание на необходимость дальнейшего раскрытия ее потенциала.

«Все законы и нормативные правовые акты, принимаемые Парламентом, государственными органами страны, должны полностью соответствовать положениям и нормам Конституции», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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