На остановке в Караганде сбили девушку
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Фото : ТВ Центр28 июня 2018, 19:20
В Караганде 43-летний водитель автомашины Audi совершил наезд на автобусную остановку и врезался в дерево, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Утром 28 июня 43-летний водитель автомашины Audi совершил наезд на остановку по улице Волгодонская города Караганды. В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка, которая в то время находилась на остановке. Пострадавшей была оказана медицинская помощь без госпитализации», - сообщили в ДВД области.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В отношении водителя Audi составлен административный протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
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