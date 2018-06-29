Глава Нацбанка РК презентовал в Лондоне инвестиционные возможности Казахстана

Конференция приурочена к запуску проекта по включению государственных ценных бумаг нашей республики в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream.

Презентация Данияра Акишева для зарубежных инвесторов прошла в рамках конференции «Investment opportunities in Kazakhstan», организованной Национальным Банком Казахстана при содействии компаний Блумберг и Clearstream, сообщает Zakon.kz.

Конференция приурочена к запуску проекта по включению государственных ценных бумаг нашей республики в список ценных бумаг, рассчитываемых в системе Clearstream. Это позволит проводить расчеты по всем государственным ценным бумагам, выпущенным в рамках казахстанского законодательства в тенге, через международную расчетную систему Clearstream, и расширит доступ иностранных инвесторов к казахстанскому фондовому рынку.

Запуск системы будет способствовать увеличению спроса со стороны иностранных инвесторов на казахстанские государственные облигации, повышению их ликвидности и привлекательности на внешнем рынке. Завершение проекта расширит источники долгосрочного фондирования и позволит снизить стоимость заимствований для государства. Также проект окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг.

«Кривая доходности в настоящий момент приходит в своё нормальное состояние – это послужит росту займов в реальной экономике и конверсии краткосрочной ликвидности по отношению к среднесрочным и долгосрочным финансовым инструментам», – сказал на презентации Председатель Нацбанка РК.

Он также обратил внимание участников конференции на то, что в последнее время повышается спрос на краткосрочные ноты со стороны нерезидентов. Это может быть обусловлено достаточно высоким и привлекательным уровнем процентных ставок и стабильной денежно-кредитной политикой. С января 2017 года и до июня 2018 года процент нерезидентов, которые приобрели ноты НБК, вырос с 2,9% до 8,4%, составляя при этом 351,3 млрд. тенге (1,1 млрд. долларов США).

«Также для реализации принципа работы кривой доходности Национальный Банк Казахстана начал продажу государственных ценных бумаг из собственного портфеля. С 2017 года результатом совместной координированной работы Национального Банка Казахстана и Министерства финансов РК, аукционы государственных облигаций проводятся на Казахстанской Фондовой Бирже на регулярной основе», - отметил Д.Акишев. Он подчеркнул, что Нацбанк планирует продолжить сотрудничество с Минфином РК для развития внутреннего рынка ценных бумаг.

Д.Акишев добавил, что стабильность цен является главной целью Национального Банка Казахстана. Целевой коридор уровня инфляции на текущий год составляет 5-7%, к концу 2020 года планируется достигнуть уровня ниже 4%.

Также глава Нацбанка сообщил участникам конференции, что по состоянию на май 2018 г. золотовалютные резервы страны достигли 90,3 млрд. долларов США (валовые международные резервы – 31,1 млрд. долларов, резервы Нацфонда – 59,2 млрд. долларов США).

Для усиления благоприятных трендов в экономике Нацбанк совместно с Правительством РК обозначил следующие приоритеты: поддержание макроэкономической стабильности, предсказуемость денежно-кредитной и бюджетной политик, дальнейшее улучшение инвестиционного климата и диверсификация экономики. Он отметил, что низкий уровень инфляции и стабильность финансовой системы очень важны для успешной работы Национального Банка Казахстана.

«Экономика Казахстана находится на пути к устойчивому росту. Считаем, что возможности Clearstream поддержат данные положительные тренды на рынке», - сказал в заключении Д.Акишев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!