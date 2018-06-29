Необычный подарок столице сделала Карагандинская область

Карагандинцы подарили Астане монумент, символизирующий милосердие и гостеприимство казахского народа.

В рамках празднования 20-летия Астаны, Карагандинская область решила сделать ей два подарка – монумент «Қазақ еліне мың алғыс» и ведущую к нему аллею «Ұлытау», передает Zakon.kz.

Авторами монумента являются архитектор Самат Рустамбеков и скульптор Ренат Абенов. Сам монумент отлит из бронзы, а постамент выполнен в художественном граните. Общая высота монумента составляет 13,35 метра (памятник – 7 метров, а постамент – 6,35 метра). Длина аллеи – 250 метров, а ширина– 55 метров. При этом, название аллеи и цитата Главы государства об Улытау высечены на камне «жадеит», который в глубокой древности считали священным камнем. Внешне он очень похож на нефрит, однако встречается реже и ценится выше.

Место расположения постамента выбрано не случайно. Аллея «Ұлытау», общей площадью 1,2 га расположена между Триумфальной аркой (пр.Мәңгілік ел) и ул.Түркістан по улице №25 (проектное наименование). Со стороны ул. Түркістан в центральной части организованной на аллее площади, располагается монумент «Қазақ еліне мың алғыс». Таким образом, жители и гости столицы смогут обозревать скульптурную композицию, как со стороны Триумфальной арки, так и со стороны улицы Туркестан, на которую ориентирован главный фасад монумента.

Сам монумент «Қазақ еліне мың алғыс» состоит из четырех фигур в художественных образах. В центре композиции фигура молодой женщины-казашки оберегающим жестом обнимающей фигуры трех детей – двух мальчиков кавказской и корейской национальности и девочки-европейки. Это символизирует милосердие казахского народа, приютившего представителей многих этносов, сосланных в годы репрессий в Казахстан, а так же их благодарность и признательность казахскому народу за его гостеприимство, доброту и дружбу в годы переселения. Сейчас в нашей стране проживает более 100 этносов, которые благодаря радушию казахского народа, обрели на этой земле вторую родину, получили достойную жизнь, образование.

Как отметил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Тайхан Калмаханов, выбор подарка обусловлен тем, что Улытау – это не только самая известная историческая точка Карагандинской области, но и географический центр Казахстана, сакральное место для тюркских кочевых народов. Здесь находилась резиденция старшего сына Чингисхана – Жошы и его внука от Жошы – Бату, захоронены и нашли вечный покой Жошы хан и Алаша хан. Именно здесь располагалась первая столица Алтын орды – Орда Базар, находится камень с надписью Амира Тимура, расположено место ханской ставки «Хан Ордасы», одержана победа над джунгарами в знаменитой Булантинской битве. Здесь провозглашались и поднимались на белой кошме многие из ханов.

«Поэтому в центре аллеи находятся копии всемирно известных памятников Улытау – петроглифов Теректіәулие и Байқоңыр, каменных изваяний (балбалов), медеплавильных печей, камня Амира Темура, камня Хан ордасы, а также скульптуры самых древних представителей животного мира Улытау – сайгаков. Сам же монумент олицетворяет мать-казашку, которая в годы большого переселения народов на территорию Казахстана, оберегала, кормила, воспитывала детей переселенцев. И я думаю, это будет хорошим подарком для Астаны, где ежегодно в день благодарности, отмечаемый 1 марта, можно будет проводить праздничные мероприятия», – отметил Т. Калмаханов.

По его словам, архитектурный комплекс уже готов на 95-98%, и ориентировочно строительство будет завершено 30 июня. А официальное открытие монумента, с участием главы государства, запланировано на 2 июля. Стоимость проекта составила более 500 миллионов тенге. Из них 326 миллионов получены из бюджетных источников, и более 250 миллионов – спонсорская помощь. В роли меценатов выступили крупные бизнесмены и компании Карагандинской области.

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