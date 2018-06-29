Головкин подарил Назарбаеву свои чемпионские пояса

Глава государства подчеркнул большую роль Геннадия Головкина в популяризации спорта в Казахстане и повышении международного имиджа страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO Геннадием Головкиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи глава государства, поприветствовав чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина, отметил, что казахстанцы гордятся и восхищаются его впечатляющими результатами в профессиональном спорте.

"Соотечественники очень внимательно следят за твоими боями. Ты достойно представляешь Казахстан, не забываешь о своей родине и везде о ней рассказываешь. Мы гордимся тобой. Тебя ожидает очень важный бой в сентябре. От имени всех казахстанцев желаю тебе успехов в этом деле", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул большую роль Геннадия Головкина в популяризации спорта в Казахстане и повышении международного имиджа страны.

"В своем весе ты непревзойденный, тебе присвоили звание самого нокаутирующего боксера, не имеющего ни одного поражения. Это – большие достижения и хорошая пропаганда нашего спорта и Казахстана в целом. Мы по достоинству оцениваем твои усилия. Если будет возможность провести бой в Казахстане, мы будем способствовать и помогать этому", - отметил Президент Казахстана.

В свою очередь Г.Головкин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за личную поддержку, огромный вклад и внимание, оказываемое развитию спорта в Казахстане, в том числе школы бокса.

"Со своей стороны, я приложу все силы для дальнейшего прославления страны на международных аренах. Если все сложится благополучно, мы планируем провести бой в Казахстане. Я считаю, что наш народ заслуживает такого большого зрелища. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть столь значительное событие", - сказал Г.Головкин.

Также боксер подарил Президенту Казахстана свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF.

По завершении встречи Глава государства наградил Г.Головкина орденом «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».