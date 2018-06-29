В Казахстане запустили услугу онлайн-регистрации автомобилей

Алматинцы первыми смогли воспользоваться новой услугой.

МВД РК совместно с АО НИТ и госкорпорацией "Правительство для граждан" в пилотном режиме запустили онлайн регистрацию авто, передает Zakon.kz.

При наличии ЭЦП на egov.kz граждане могут переоформить автомобиль. Больше не нужно идти для этого в спецЦОН или РЭП.

"Новая услуга позволит не только экономить время граждан, но и сократить нагрузку на спецЦОНы, которые только за 5 месяцев этого года оказали более 745 тысяч услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта", - написал на своей странице Facebook председатель госкорпорации Аблайхан Оспанов.

Как пояснил глава организации, при подаче заявки вам не потребуется сканирование документов, все данные будут подтягиваться из информационных систем. Вы сможете оплатить через портал все госпошлины, а также налоги и штрафы, при их наличии. После подписи сделки электронно-цифровой подписью покупателю останется лишь забрать готовый номерной знак и техпаспорт или заказать их доставку.

Одними из самых первых услугой уже воспользовались несколько алматинцев, которые оформили сделку купли-продажи авто в онлайн режиме.

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